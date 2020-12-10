В Челябинской области приняли решение по выходному 31 декабря

Челябинские власти не считают перенос выходного с 26 декабря на 31-е хорошей идеей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области не намерены объявлять 31 декабря выходным днем. Об этом заявила 11 декабря на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Другие регионы РФ, которые объявили 31 декабря выходным, сделали рабочим днем последнюю субботу месяца. Мне больше импонирует позиция нашего губернатора Алексея Текслера, который на такой шаг не пошел. Чем работать 26 декабря до 16:00, лучше 31-го поработать до обеда, как это делается во многих организациях», — пояснила Гехт.

Сделать последний день года выходным в Челябинской области в начале декабря предложил депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин. Власти ответили, что такое решение — прерогатива федерального правительства. В тот же день в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что официально 31 декабря является рабочим днем. Но допустил, что региональные власти по тем или иным соображениям могут принять собственное решение. Часть субъектов РФ пошла по этому пути.