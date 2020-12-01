В Челябинской области хотят сделать 31 декабря выходным днем

Добавить челябинцам лишний выходной просит губернатора Алексея Текслера партия ЛДПР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Партия ЛДПР предложила губернатору Челябинской области Алексею Текслеру объявить 31 декабря днем. Об этом сообщил URA.RU депутат Госдумы Виталий Пашин.

«Я отправил на имя главы региона соответствующее обращение. Мы общаемся с южноуральцами, в общественные приемные ЛДПР поступают просьбы добавить выходной в преддверии Нового года, чтобы подготовиться к празднику. Многие губернаторы субъектов РФ в прошлом году пошли на такой шаг», — пояснил Пашин в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«График выходных и праздничных дней утверждается в России на федеральном уровне. Пока никаких документов такого рода из Москвы к нам не поступало», — заявили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

С предложением сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние праздники установить с 1 по 10 января ранее выступал Минтруд РФ. Правительство России объявило выходным днем 31 декабря 2021 года, увязав решение с переносом выпадающих на субботу и воскресенье праздничных дней. Вводить это в постоянную практику федеральный центр не собирается.