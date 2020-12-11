Ученый из МГУ раскрыл лучший способ распознать рак

Методы, основанные на использовании радиоактивных веществ, эффективнее других выявляют онкологические заболевания у человека. Об этом рассказал кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Рамиз Алиев.
«Ядерная медицина предполагает введение препарата, содержащего радиоактивный изотоп, в организм. [Благодаря этому методу] мы можем понять, что происходит в организме человека», — рассказал Алиев в интервью проекту «Постнаука». По его словам, этот метод один из самых прогрессивных в медицине и лучше других позволяет выявлять злокачественные опухоли.
Алиев подчеркнул, что метод радионуклидной диагностики позволяет врачам мира выявлять большое количество опухолей. Это связано с тем, что радиоактивные вещества накапливаются в новообразованиях и тем самым свидетельствуют о их местоположении в организме.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что употребление витамина D снижает риск развития онкологических заболеваний. Главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн подчеркнул, что люди редко обращаются за помощью в к врачам, поэтому не всегда рак удается выявить на ранней стадии, передает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в