Работники муниципальных курганских бань остались без денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оставшиеся без зарплат сотрудники МУП «Бытовые услуги», отвечающего за бани Кургана, записали видеообращение к главе Кургана Андрею Потапову. Это видеообращение они разместили в соцсетях.

«Хотим обратить ваше внимание, что у нас сложилась очень сложная ситуация. Зарплату за октябрь еще недополучили, за ноябрь уже скоро получать», — рассказали работники муниципального предприятия. По их словам, в связи с пандемией поток посетителей значительно сократился. Из-за этого у муниципальных бань нет денег на текущий ремонт и зарплаты. «У нас парилки находятся в плачевном состоянии, очень много ремонта требуется. В Кузнецовской бане скоро придет в негодность котел отопление», — заявили сотрудники.

Авторы обращения говорят, что не видят выхода из сложившейся ситуации. «Семьи голодают. У нас нет ни копейки денег, средств к существованию. Мы тоже люди, хотим жить и зарабатывать. Увольняться — не выход», — отмечают они. Сотрудники бань надеются, что глава города Андрей Потапов обратит на них внимание после этого обращения. Они добавили, что хотят записаться к нему на прием.

О новых долгах по зарплате в муниципальных банях Кургана ранее сообщал URA.RU бывший руководитель предприятия Максим Пивоваров. Инсайдеры заявляли, что около 30 сотрудников не могут получить деньги, а вся выручка уходит на закупку угля. В пресс-службу администрации города URA.RU направляло запрос, на момент публикации ответ на него не поступал.