Курганские банщики остались без зарплат

По данным источника, у предприятия работают только две бани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сотрудники МУП «Бытовые услуги», отвечающего за бани Кургана, месяц не могут получить зарплату. Об этом URA.RU рассказал бывший руководитель предприятия Максим Пивоваров.

«У МУП „Бытовые услуги“ долги по зарплате», — сообщил Пивоваров. По его данным, зарплату не выплачивают месяц.

Слова Пивоварова URA.RU подтвердил источник, связанный с предприятием. «После вынужденного простоя количество посетителей снизилось, из-за чего выручка предприятия упала в два раза. В следующие месяцы она продолжала падать», — объяснил источник. Из-за этого около 30 сотрудников предприятия не могут получить зарплату, а вся выручка уходит на закупку угля. Некоторым, по словам источника, зарплату не выплачивают с октября.

Информатор добавил, что администрация города выделяет баням только субсидию, которая уходит на погашение задолженности по налогам. По его мнению, исправить ситуацию поможет лишь помощь со стороны учредителя. Ситуацию осложняет то, что у предприятия работают только две бани четыре дня в неделю.

Вопросы по теме были направлены в пресс-службу администрации города. Мэрия является учредителем предприятия.

С начала пандемии коронавируса бани и сауны Кургана были закрыты из-за угрозы распространения COVID-19. Им разрешили работать с 13 августа.

В июле сотрудники предприятия уже жаловались на невыплату зарплат. Тогда проблему удалось решить с помощью банковского кредита. На конец 2019 года предприятие имело задолженность в 5,3 млн рублей, а в 2020 году трижды оставалось без директора.