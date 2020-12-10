Сергей Руденко стал советником исполнительного директора КМЗ по социальным вопросам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава Кургана Сергей Руденко теперь работает в ПАО «Курганский машиностроительный завод». Он занимает должность советника исполнительного директора по социальным вопросам.

Информация о том, что Руденко теперь работает на КМЗ, содержится в пресс-релизе предприятия об итогах конкурса на лучший эскизный проект оформления территории у центральной проходной завода. «Координатор проекта, советник исполнительного директора „Курганмашзавод“ по социальным вопросам Сергей Руденко поблагодарил участников конкурса за интересные работы», — отмечается в релизе. На фотографиях с мероприятия действительно присутствует экс-глава Кургана.

Получить оперативные комментарии пресс-службы предприятия о трудоустройстве Руденко URA.RU не удалось. В релизе отмечается, что конкурс проводился с июля по октябрь. Участникам требовалось разработать эскиз нового общественного пространства перед центральной проходной КМЗ, частью которого должны стать образцы военной техники предприятия — БМП-1, БМП-2, БПМ-3. В конкурсе приняли участие пять творческих групп. Победителем признан архитектор Александр Петров.

Сергей Руденко ушел в отставку с поста главы Кургана 4 марта 2019 года. Его решение покинуть этот пост по собственному желанию стало неожиданностью для многих депутатов городской думы, которых в срочном порядке собирали на экстренное заседание. Курганские коммунисты хотели опротестовать отставку через суд. После отставки Руденко пропал из информационной повестки города.

Обновлено в 18:31: В пресс-службе КМЗ подтвердили, что бывший глава города Сергей Руденко работает на предприятии.

Сергей Руденко (слева) наградил победителя конкурса на лучший эскиз проходной КМЗ Фото предоставлено пресс-службой КМЗ