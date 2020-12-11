Губернатор Носов с задержкой получит вакцину от COVID для региона

Ранее глава Колымы надеялся на то, что регион поучит препарат в числе первых Фото: Анна Майорова © URA.RU

Магаданская область, где губернатором является бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, станет одним из последних российских регионов, который получит партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух — это Магадан и Чукотка», — передают «Известия» слова министра. По его словам, в Магадан вакцину доставят 13 декабря, на Чукотку — 14 декабря. По мнению Мантурова, планы министерства здравоохранения России по вакцинации населения будут выполнены в более короткие сроки.

В конце ноября Носов выражал надежду, что Колыма сможет стать первым регионом, который приступит к массовой вакцинации жителей против коронавируса, так как область является одним из лидеров по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения. Тогда губернатор подчеркнул, что в Магаданской области достаточно коек для больных, аппаратов ИВЛ и кислорода для больниц. Получить оперативный комментарий в регионе на момент публикации не удалось.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработал центр имени Гамалеи. Минздрав России объявил о запуске вакцины в производство.