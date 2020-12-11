Создатель «Реальных пацанов» рассказал, как придумал образ Коляна

Продюсер «Реальных пацанов» рассказал, что списал образ Коляна с пассажира в троллейбусе Фото: Instagram Николая Наумова

Продюсер проекта «Реальные пацаны» Антон Зайцев придумал образ главного героя Коляна в троллейбусе. Об этом он рассказал во время интервью на youtube-канале «Вписка».

«Они сидели за моей спиной, я их не видел, я их слышал. Воображение их дорисовало», — сказал Зайцев. Он признался, что не стал оборачиваться, так как опасался вопроса «че ты зыришь?» или драки. По словам продюсера, один из парней пытался рассмешить свою девушку, но в основном смеялся его друг. «Он называл ее „телка“, „корова моя“, мууу, че ты так смотришь, мууу, телочка моя, скажи мууу», — пересказал Зайцев разговор «Реальных пацанов».

Также во время выпуска, команда сериала рассказала о том, сколько стоил пилотный выпуск, как актеры попали на съемки и как были придуманы образы других героев проекта.

Ведущие канала «Вписка» родом из уральских городов. Василий Трунов из Челябинска, а Николай Редькин из Свердловской области. Сериал «Реальные пацаны» снят в Перми.

Первый сезон сериала вышел на ТВ десять лет назад и с тех пор не терял популярности. Формат проекта даже захотели приобрести за рубежом. Сейчас в прокате стартует полнометражный фильма «Реальные пацаны против зомби».