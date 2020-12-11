Ресторатор раскрыл, как сэкономить на продуктах в Новый год

В России подорожали картофель и морковь, зато снизилась цена на птицу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Новогодний стол можно накрыть так, чтобы это не ударило по семейному бюджету. Советами поделилась доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова Елена Мясникова.

«В ноябре 2020 года несколько снизилась цена на птицу, поэтому ее можно использовать не только в салате „Оливье“, но и для приготовления горячих блюд. Следует отказаться от покупки нарезанных и фасованных продуктов — колбасы, сыра, рыбы, поскольку они, как правило, дороже, а сроки годности ниже, по сравнению с продуктами в целом виде», — цитирует специалиста агентство «Прайм».

По ее словам, от спонтанных покупок тоже следует отказаться. Необходимо составить список нужных продуктов заранее, перед походом в магазин.

Полезными советами, как сэкономить в Новый год на продуктах, ранее с URA.RU поделились диетологи. Одно из предложений — добавить в праздничное меню дешевые сезонные овощи. Таким образом можно разнообразить стол и помогаячь желудочно-кишечному тракту справиться с последствиями новогодних праздников.

По данным Росстата, к новогодним праздникам больше всего цены выросли картофель и морковь — на 29% и 24% соответственно. Продукты, которые необходимы для приготовления сельди под шубой, в сумме подорожали на 8%. Стоимость набора для оливье стала дороже на 7%.

Рост цен на продукты в России заметили и на государственном уровне. Озабоченность ростом цен высказал президент России Владимир Путин, который заявил, что не хочет, чтобы в РФ был такой же голод, как в Советском Союзе. По мнению политолога Сергея Маркелова, этим заявлением Путин послал премьеру Михаилу Мишустину четкий сигнал, запрещающий подгонять цены в магазинах РФ под общемировые. Уже спустя два дня Мишустин потребовал от Минэкономразвития представить предложения по контролю цен на социально значимые товары, пишет «Национальная служба новостей».