11 декабря 2020

В «Вечернем Урганте» объяснили, почему к ним не пришел Чубайс. Видео

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс заступил на новую должность в декабре Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса не позвали в программу «Вечерний Ургант», так как испугались, что он начнет стрелять из пушки прямо в «Останкино». Такую шутку в эфире шоу озвучил один из его ведущих, комик Александр Гудков.

«На этой неделе могли прийти, но не пришли: Анатолий Чубайс, потому что мы боимся, что он и у нас в Останкино начнет из пушки стрелять. А у нас микрофоны, перегруз, потом брак по звуку. Кому это нужно?» — пошутил комик.

Кроме Чубайса, в студию «Вечернего Урганта», по словам Гудкова, не смог прийти рэпер Алишер Моргенштерн, так как принимал участие в шоу «Давай поженимся», после чего перестал отвечать на звонки. Гудков пошутил, что вместо артиста трубку берет «какая-то Роза».

Ранее Чубайс ушел с должности главы Роснано. Он занял пост спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями. В честь вступления в новую должность чиновник выстрелил из пушки в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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