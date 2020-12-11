Экономисты раскрыли, куда лучше вложить деньги перед Новым годом

Лучше всего вкладывать деньги в валюту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Сохранить деньги в сложной экономической ситуации накануне Нового года можно, инвестируя их в валюту и облигации федерального займа. Об этом URA.RU рассказал эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Сейчас в валюту вложиться приоритетнее: она стабильнее, чем рубль. Подойдет вариант депозитных долларовых счетов. Проценты вы, конечно, не получите, однако можете выиграть на курсовой разнице», — отметил Беляев. Специалист также назвал привлекательным средством для вложения денег облигации федерального займа. Однако этим инструментом нужно пользоваться для долгосрочного вложения средств.

«Хороший инструмент — государственные долговые ценные бумаги, от них приличный доход — 8%, но с условием, что деньги должны пролежать три года. ОФЗ — привлекательны, хотя для наших граждан это пока непривычный способ сохранения денег. Вложение в драгметаллы тоже можно рассматривать, но только как долгосрочные инвестиции в смысле сохранности своих средств, а не для дохода по ним», — рассказал он.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич, в свою очередь, считает, что что деньги лучше всего вкладывать в акции и недвижимость. А вот покупка автомобиля не является разумной идеей, поделился он с URA.RU.

«Инфляцию нельзя обмануть, однако вложение средств в долларовые акции крупнейших компаний мира может дать положительный эффект. Из крупных покупок рекомендую недвижимость в краевых или областных центрах, больших городах или городах с крупными предприятиями, где платят высокие заработные платы», — сказал он.

Покупка крупной бытовой техники и автомобиля уже не являются вложением. Это скорее предмет роскоши. «Авто перестало быть выгодным вложением с момента изобретения агрегаторов такси, потому нельзя рассматривать его в качестве инвестиции. То же самое с бытовой техникой. Вообще, считаю, что желание превратить все покупки в инвестиции — признак бедности. Такого быть не должно, но, к сожалению, так получается», — резюмировал он.

Ранее экономисты прогнозировали дефицит масла и сахара в стране. Если российское правительство утвердит фиксацию цен на эти продукты, скоро они могут исчезнуть с полок магазинов.