Фиксация цен грозит тем, что производители постепенно перестанут выпускать товар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Если правительство утвердит фиксацию цен на масло и сахар, в России могут начать исчезать эти товары, что приведет к их дефициту. Об этом в беседе с URA.RU предупредил экономист, председатель партии «Гражданская инициатива», министр экономики России в 1992-93 годах Андрей Нечаев.

Ранее власти рекомендовали бизнесу не повышать цены на подсолнечное масло выше 110 рублей за литр, а цены на сахар — выше 45 рублей за килограмм, передает телеканал 360. При этом производители и торговые сети собираются заключить межотраслевое соглашение для сдерживания цен на основные продукты питания. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился разработать дополнительные меры стабилизации и потребовал еженедельных докладов о ситуации, уточняет RT.

«Нечто подобное проделывал в декабре 1992 года покойный Виктор Степанович Черномырдин, когда стал премьером. После чего соответствующие товары просто стали исчезать. Если себестоимость окажется близка или выше этой цены, значит, эти товары просто перестанут производить сначала одни производители, потом все больше и больше. И они просто массово исчезнут», — сказал URA.RU Нечаев.

Этого не произойдет лишь при одном условии. «Если эта цена будет обеспечивать достаточный запас прибыльности и рентабельности для производителей и для торговцев, значит, все будет в порядке», — утвердил экономист.

При этом у производителей не получится как-то уклониться и пытаться обмануть систему. «Если государство действительно настроено на то, чтобы заморозить цены, то оно будет все это серьезно контролировать», — высказал URA.RU свое мнение проректор по научной работе Московского государственного университета пищевых производств Михаил Щетинин.

Также фиксация цен на конкретные категории товаров может привести к повышению стоимости на другие в самих магазинах. «С точки зрения торговых сетей такой маневр [повышение цен на другие продукты] возможен. Когда они снижение цен на одни продукты, будут пытаться компенсировать повышением цен на другие товары», — сказал URA.RU экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.