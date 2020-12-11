Свердловский министр едет в больницу, где умерли 14 пациентов

Глава регионального минздрава выяснит, что случилось в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава свердловского минздрава Андрей Карлов выехал с проверкой в Городскую больницу Каменска-Уральского, где в реанимации умерло 14 пациентов. Об этом URA.RU сообщили источники в минздраве, а также сотрудники самой больницы. Министр намерен выяснить, с чем связано такое большое количество умерших за короткое время (по данным URA.RU — за сутки).

В свердловском оперативном штабе по борьбе с пандемией подтвердили поездку представителей министерства в Каменск-Уральский. «Минздрав Свердловской области на месте проверяет достоверность информации, изложенной в СМИ», — сообщили URA.RU в оперштабе.

Ранее URA.RU сообщало, что в реанимации горбольницы Каменска-Уральского Свердловской области умерло 14 человек (в распоряжении редакции есть данные погибших). Главный врач больницы Роберт Соловьев подтвердил факт гибели людей, но сказал, что их не столько. «Таких цифр нет», — заявил он. Министр здравоохранения области Андрей Карлов не стал общаться с журналистами агентства по телефону.