11 декабря 2020

Свердловский министр едет в больницу, где умерли 14 пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после реконструкции отделения восстановительного лечения ДГКБ №9. Екатеринбург, якоб александр, карлов андрей
Глава регионального минздрава выяснит, что случилось в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава свердловского минздрава Андрей Карлов выехал с проверкой в Городскую больницу Каменска-Уральского, где в реанимации умерло 14 пациентов. Об этом URA.RU сообщили источники в минздраве, а также сотрудники самой больницы. Министр намерен выяснить, с чем связано такое большое количество умерших за короткое время (по данным URA.RU — за сутки).

В свердловском оперативном штабе по борьбе с пандемией подтвердили поездку представителей министерства в Каменск-Уральский. «Минздрав Свердловской области на месте проверяет достоверность информации, изложенной в СМИ», — сообщили URA.RU в оперштабе.

Ранее URA.RU сообщало, что в реанимации горбольницы Каменска-Уральского Свердловской области умерло 14 человек (в распоряжении редакции есть данные погибших). Главный врач больницы Роберт Соловьев подтвердил факт гибели людей, но сказал, что их не столько. «Таких цифр нет», — заявил он. Министр здравоохранения области Андрей Карлов не стал общаться с журналистами агентства по телефону.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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