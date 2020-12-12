Екатеринбургская шахматистка сотворила сенсацию на чемпионате РФ

Шахматистка остановила одну из фавориток турнира Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Екатеринбургская шахматистка Лея Гарифуллина сотворила очередную сенсацию на суперфинале чемпионата России. Пятнадцатилетняя спортсменка прервала победную серию одной из фавориток турнира Полины Шуваловой. Об этом URA.RU сообщил исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

«Сегодня произошла сенсационная ситуация, когда наша маленькая Лея остановила победное движение Шуваловой, которая все шесть предыдущих туров шла без поражений», — рассказал Степанян. По его словам, сама партия оказалась для Гарифуллиной непростой и проходила с постоянным перевесом то одной, то другой стороны. По итогам партии была зафиксирована ничья.

Примечательно, что екатеринбургская спортсменка к поединку с Шуваловой также подошла без единого поражения. В ее активе две победы, еще пять партий были сыграны вничью. По словам Степаняна, для самой юной участницы турнира Гарифуллиной суперфинал — первые соревнования такого уровня, где собрались самые сильные шахматисты России, члены сборной страны и олимпийские чемпионки.

В прошлом году Лея Гарифуллина стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 16 лет. Соревнования проходили в индийском городе Мумбаи. В финале екатеринбурженка обыграла Назерке Нургали из Казахстана.

Через несколько месяцев после победы на чемпионате мира Гарифуллина в 15 лет стала гроссмейстером. Норму на высшее шахматное звание спортсменка выполнила, выиграв в заключительном туре международного турнира «Декабрьские вечера» в Челябинске.

Степанян отметил, что в продвижении в турнире Гарифуллину поддерживает и президент областной Федерации шахмат Андрей Симановский. Именно при его участии был создан гроссмейстерский центр, в котором юные шахматисты получили дополнительные возможности для развития.