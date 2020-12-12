Disney отложила премьеры новых фильмов о Торе и Черной пантере

Премьеры Disney откладываются вплоть до конца 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кинокомпания Disney скорректировала даты премьер своих кинопроектов. Некоторые картины выйдут только во второй половине 2022 года.

«Disney вновь изменила даты релизов своих грядущих кинопремьер», — пишет telegram-канал Marvel\DC. Ближайшим фильмом, который выпустит компания, станет «King’s Man: Начало». Картина — приквел к двум предыдущим фильмам — будет третьей в линейке King’s Man.

На 21 мая 2021 года перенесли премьеру фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом. Персонаж Рейнольдса — участник компьютерной игры, осознающий свою незначимость и начинающий работать над тем, чтобы стать главным героем программы.

Премьера детективной драмы по роману Агаты Кристи «Смерть на Ниле» переносится на 17 сентября 2021 года. По сюжету фильма, детектив Эркюль Пуаро после раскрытия убийства в «Восточном экспрессе» отправляется в Египет, где происходит убийство на реке Нил.

Новый фильм о боге Торе — «Тор: Любовь и Гром» — выйдет на экраны только 22 мая 2022 года. Съемки картины должны начаться в январе 2021 года, подробностей о сюжете пока что нет.

Премьера второй части «Черной пантеры» перенесена на 22 августа 2022 года. Сейчас создатели готовятся к съемкам, о сюжете ничего не известно. Исполнитель главной роли в первом фильме Чедвик Боузман скончался 28 августа от рака толстой кишки.

На 22 ноября 2022 года перенесли премьеру второй части «Капитан Марвел». Известно, что сейчас команда готовится к съемкам картины.

Ранее глава студии Marvel Кевин Файги сделал неоднозначное заявление о продолжении серии фильмов «Мстители», напоминает «Национальная служба новостей». В своем Twitter он разместил запись, в которой фанаты увидели намек о возможных новых фильмах о команде супергероев.