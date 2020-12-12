Экономисты: власти РФ не смогут противостоять сговору ритейлеров

Цены вырастут из-за ограничений правительства и сговора ритейлеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на еду в РФ продолжат расти, несмотря на действия правительства. Об этом URA.RU заявил экономист Константин Селянин, комментируя инициативу правительства установить максимальную цену на основные продукты питания.

Ранее власти РФ рекомендовали бизнесу не повышать цены на подсолнечное масло выше 110 рублей за литр, а на сахар — 45 рублей за килограмм. Премьер Михаил Мишустин заявил, что этот документ должны подготовить до 9 утра 14 декабря. Кроме того, он поручил еженедельно докладывать ему о ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину, напоминает RNS .

«Если ритейлерам придется сдерживать цены на одни группы товаров, они получат свою выгоду, повышая цены на другие товары. Любой ритейлер доберет то, что он недополучил на условной буханке хлеба или пачке с крупой, на другой группе: например, повысит цены на палку колбасы или бутылку молока. Однако вряд ли бытовая техника будет дорожать. Но в целом при рыночной экономике это [сдерживать цены] сделать невозможно», — сообщил эксперт.

С ним согласен и главный научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Сергей Суспицын. «С ценами на продукты питания такая же ситуация, как с ценами на бензин: что бы ни происходило в мире, все дорожает. Полагаю, как существует сговор производителей бензина, так и есть сговор ритейлеров. Часто они пользуются сложной ситуацией в стране и повышают цены на продукты», — отметил он.

В качестве примера Сергей Суспицын привел повышение цен на гречку в разгар первой волны пандемии. По его мнению, ритейлеры воспользовались массовыми волнениями из-за коронавирусной инфекции и слухами о скором перебое с продуктами питания.