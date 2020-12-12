12 декабря 2020

Политологи заявили о возможном возобновлении войны в Донбассе

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Отношения России и Украины могут испортиться еще сильнее Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Война на Украине

Ухудшение отношений России с Украиной неизбежно, а в будущем возможно продолжение боев на Донбассе. Об этом URA.RU рассказал доктор политических наук, профессор, завкафедрой социологии, политологии и регионоведения, декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

В декабре стало известно, что Россия расширила санкционный список против Украины, в него вошли 849 человек. Украинские власти отреагировали на этот факт негативно, напоминает телеканал 360, однако председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил, что сама Украина неоднократно вводила санкции против России, уточняет агентство Nation News.

«Противостояние России и Украины будет продолжаться дальше. Один из возможных неприятных моментов — Украина может начать бои в Донбассе. Резкие заявления правительства этой страны — это словесное наступление, за которым могут последовать активные действия», — пояснил эту ситуацию доктор политических наук.

Эксперт также высказал мнение, что обострение позиций между странами — это попытка Украины показать себя соратником избранного американского президента Джо Байдена. Несмотря на непростую ситуацию с выборами в США, правительство Украины, вероятно, «сделало ставку именно на Байдена, и своими действиями по отношению к России показывает, что хочет быть в первых рядах тех, кто будет бороться с нашей страной», заключил Илдус Ярулин.

С мнением эксперта согласен и политолог Андрей Красиков. Он считает, что у Украины нет возможностей, чтобы развязать войну в Донбассе, однако в нынешней ситуации все может быть. «Не думаю, что у них есть ресурсы для вооруженного конфликта, но все возможно», — отметил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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