Российский премьер-министр Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 „О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года №592“… изменения, изложив его в редакции, согласно приложению», — говорится в документе. Всего в расширенный список вошли 849 человек. В частности, туда добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый зам спикера Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.
В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. В октябре этого года глава государтсва заявил, что Россия не была инициатором введения санкций. Президент отметил, что санкции российской стороны носили ответный характер на меры Украины.
Подписывайтесь на URA.RU в