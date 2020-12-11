11 декабря 2020

Мишустин расширил санкционный список против Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
В общей сложности в расширенный перечень вошли 849 физических лиц Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Российский премьер-министр Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 „О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года №592“… изменения, изложив его в редакции, согласно приложению», — говорится в документе. Всего в расширенный список вошли 849 человек. В частности, туда добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый зам спикера Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. В октябре этого года глава государтсва заявил, что Россия не была инициатором введения санкций. Президент отметил, что санкции российской стороны носили ответный характер на меры Украины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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