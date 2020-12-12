12 декабря 2020

Что нужно сделать перед тем, как ставить прививку от коронавируса. Ответ центра Гамалеи

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавируса началась в РФ в декабре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Перед тем, как вакцинироваться от коронавируса, желательно сдать ПЦР-тест на коронавирус и кровь на наличие антител. Также важно не контактировать с больными COVID за две недели до прививки. С такой рекомендацией в беседе с URA.RU выступила Елена Бурцева — завлабораторией Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V».

«Очень желательно перед вакцинацией сдать ПЦР-тест и кровь на антитела к коронавирусу. Лучше всего сделать это за сутки до процедуры. Старайтесь не контактировать с больными коронавирусом две недели. Человек должен быть здоров в целом, не иметь высокой температуры и респираторной симптоматики», — заявила URA.RU Бурцева.

С ней согласился врач-аллерголог Владимир Болибок, который добавил еще несколько рекомендаций. «Беременность — противопоказание к вакцинации „Спутник-V“, поэтому если женщина в себе не уверена, то нужно сначала сделать экспресс-тест на беременность. Также нельзя принимать алкоголь за три дня до вакцинации, в день процедуры и три дня после. Кроме того, иммунитет к коронавирусу разовьется через три недели после второй дозы, поэтому в течение всех шести недель необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию», — рассказал Болибок.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о начале в России вакцинации от коронавируса. Первыми в очереди на прививку стали врачи и учителя, уточняет телеканал 360. Позднее главный инфекционист Москвы Николай Бабушкин напомнил, что вакцинация будет исключительно добровольной.

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