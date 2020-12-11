Привить от коронавируса надо 70% россиян, рассказал Николай Малышев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиян не могут заставить вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке, существует соответствующий закон. Об этом URA.RU рассказал главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

«По закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней, вакцинация проводится по желанию. Обязательно должна быть добровольность. Любой человек может отказаться [от прививки]», — заявил URA.RU Малышев.

Чтобы изменить ситуацию с коронавирусом в лучшую сторону, нужно привить две трети населения страны, поделился эксперт. «Иммунная прослойка будет формироваться при достижении определенного показателя по вакцинации. Около 70% нужно привить», — заключил медик.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил начать в стране вакцинацию от COVID, начав с медиков и учителей. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что вторыми на очереди станут работники МФЦ, а также учреждений торговли, оказания услуг и культуры. Позднее сообщалось, что в регионах процесс вакцинации начнется не позднее 13 декабря.