Проценко рассказал о самых сложных сутках у больных коронавирусом

У больных коронавирусом могут появиться парасуицидальные мысли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Хуже всего больные коронавирусом переносят 7-10 сутки после заражения. Об этом рассказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Вообще самый пик, пик всех проблем — это где-то 7-10-е сутки заболевания», — объяснил Проценко в фильме «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1». Врач заявил также о разных проявлениях хронического коронавируса, которые заметили медики. Среди них есть кожные проявления, депрессия и даже парасуицидальные мысли, приводит объяснение Проценко RT.

Парасуицидальные мысли, в отличие от всем известных суицидальных, направлены скорее на то, чтобы вызвать социальный эффект, сообщают открытые источники. Через больницу в Коммунарке с начала пандемии прошло уже более 15 тысяч зараженных, отметил Проценко. Какие сложности ждут больных на пике коронавируса, не уточнил.

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