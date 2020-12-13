Матерям могут разрешить тратить маткапитал на свое образование

Материнский капитал предлагают использовать на образование родителей. В Минтруд РФ направила письмо глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, которая считает, что семьи отказываются от рождения детей, так как не могут найти высокооплачиваемую работу.
Маркс напомнила министру труда Антону Котякову, что еще в послании Федеральному собранию в 2006 году президент Владимир Путин озвучил идею маткапитала, подчеркнув, что после рождения ребенка женщина на время выбывает из трудовой деятельности, теряя свою квалификацию, приводит письмо «Известия». Она напомнила, что эта программа призвана «реально повысить социальный статус женщины, помочь ей решать будущие проблемы».
«Это станет дополнительным фактором роста рождаемости, улучшит положение женщин на рынке труда и увеличит доходы семей», — отметила Анна Маркс.
Специалиста готовы поддержать в Госдуме. Депутат от «Единой России» Виктор Зубарев готовит соответствующий законопроект. «От уровня дохода работающей мамы напрямую зависит качество жизни детей, а в неполных семьях зачастую зависит полностью. Поэтому позволить женщине самой принять решение, на чье образование — свое или ребенка — потратить материнский капитал», — считает парламентарий.
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