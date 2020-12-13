Сенатор Бибикова рассказала, кто сможет выйти на пенсию досрочно

В Совфеде рассказали, кто сможет претендовать на досрочный выход на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уволенные по сокращению штата или в связи с ликвидацией предприятия россияне смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста. Об этом журналистам рассказала зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«У мужчин при этом страховой стаж должен быть минимум 25 лет, у женщин — 20 лет», — пояснила сенатор «Парламентской газете». Неработающим людям, как отмечается, пенсия назначается по представлению службы занятости. Политик добавила, что право на досрочный выход на пенсию также есть у женщин и у мужчин, которые имеют страховой стаж не менее 37 и 42 лет соответственно. При этом им должно быть не меньше 55 и 60 лет.

Аналогичным правом наделены и многодетные матери. Женщине, которая родила четверых детей и воспитала их до восьми лет, пенсия будет назначена на четыре года раньше (но не ранее, чем в 55 лет). Если мать вырастила троих детей, на пенсию она уйдет на три года раньше. При наличии пяти и более детей, возраст выхода на пенсию разрешен с 50 лет. Но для досрочного выхода на заслуженный отдых им необходимо иметь 15 лет страхового стажа. Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет в этот стаж включается.

Ранее, как напоминает Nation News, в Совете Федерации РФ заявили, что работающих пенсионеров в 2021 году ждет несколько нововведений. Речь идет росте самих пенсий и социальных пособий.