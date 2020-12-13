13 декабря 2020

Сенатор Бибикова рассказала, кто сможет выйти на пенсию досрочно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по городу. Курган, пенсионеры, благоустройство набережной, набережная тобола
В Совфеде рассказали, кто сможет претендовать на досрочный выход на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уволенные по сокращению штата или в связи с ликвидацией предприятия россияне смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста. Об этом журналистам рассказала зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Новость по теме
В Совфеде назвали условия для выхода на пенсию в 2021 году

«У мужчин при этом страховой стаж должен быть минимум 25 лет, у женщин — 20 лет», — пояснила сенатор «Парламентской газете». Неработающим людям, как отмечается, пенсия назначается по представлению службы занятости. Политик добавила, что право на досрочный выход на пенсию также есть у женщин и у мужчин, которые имеют страховой стаж не менее 37 и 42 лет соответственно. При этом им должно быть не меньше 55 и 60 лет.

Аналогичным правом наделены и многодетные матери. Женщине, которая родила четверых детей и воспитала их до восьми лет, пенсия будет назначена на четыре года раньше (но не ранее, чем в 55 лет). Если мать вырастила троих детей, на пенсию она уйдет на три года раньше. При наличии пяти и более детей, возраст выхода на пенсию разрешен с 50 лет. Но для досрочного выхода на заслуженный отдых им необходимо иметь 15 лет страхового стажа. Уход за детьми до достижения ребенком полутора лет в этот стаж включается.

Ранее, как напоминает Nation News, в Совете Федерации РФ заявили, что работающих пенсионеров в 2021 году ждет несколько нововведений. Речь идет росте самих пенсий и социальных пособий.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...