КПРФ придется переизбирать руководство перед выборами в Госдуму

КПРФ решила провести ротацию в руководстве партии до начала кампании по выборам в Госдуму в 2021 году. Ранее очередной съезд с этой целью хотели провести в ноябре, после выборов депутатов. Об этом журналистам рассказали два источника в партии.
«Это позволило бы подвести итоги и в соответствии с ними сделать кадровые выводы», — приводит газета «Ведомости» слова одного из своих собеседников. Теперь планы изменились.
Очередные съезды по уставу, как отмечает издание, должны созываться решением центрального комитета партии не реже одного раза в четыре года. Прошлый съезд, на котором переизбрали ЦК, проходил 27 мая 2017 года. Этот, вероятнее всего, пройдет в апреле 2021-го. Зампред ЦК КПРФ по кадровой и оргработе Юрий Афонин объяснил такое решение тем, что предстоящие выборы будут напряженными, «кандидатов будут бить», поэтому переизбрать ЦК решили заранее, «чтобы коммунистов не пытались снять с выборов, ссылаясь на то, что съезд назначен нелегитимным составом ЦК».
Глава юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев рассказал газете, что заключение юристов об оптимальном времени для съезда просил представить председатель центрального комитета Геннадий Зюганов, в ответ юристы рекомендовали назначить съезд на май. Кроме того, по словам источника издания, руководству партии ранее якобы поступило письмо от Минюста о том, что организация съезда после истечения полномочий ЦК в мае 2021 года «вызовет проблемы с выдвижением кандидатов».
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