В Госдуме предложили изменить сумму страховки для вкладов семей

Страховые суммы по вкладам для россиян, имеющих несовершеннолетних детей, могут увеличить. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.
«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части увеличения страховой суммы вклада пострадавшего гражданина на одну максимальную страховую сумму (1,4 млн рублей) за каждого несовершеннолетнего ребенка», — говорится в письме Власова к министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Принятие данной меры стало бы дополнительной гарантией финансового благополучия, пишет RT.
Также семьи с детьми могут рассчитывать на другую материальную помощь. Пособие по беременности и родам стало больше. Рассчитывать на него могут работающие женщины, которые ждут пополнение. Еще женщинам хотят разрешить забирать материнский капитал из Пенсионного фонда РФ (ПФР), который по заявлению был направлен на формирование накопительной пенсии.
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