Жириновский рассказал о закрытой беседе с Эрдоганом

Жириновский подчеркнул, что все страны Европы негативно относятся к РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Турции Реджеп Эрдоган проводил закрытый разговор с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, в котором просил помочь заключить договор сотрудничества с Россией. Об этом лидер фракции рассказал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Эрдоган меня просил помочь [заключить договор сотрудничества с Россией]», — рассказал Жириновский в эфире телепрограммы. По его словам, Турция могла попасть в такие организации, как ШОС, в ЕврАзЭС, однако стала врагом России.

Жириновский подчеркнул, что все страны Европы негативно относятся к РФ. Политик уверен, что другие страны считают Россию врагом.

Ранее Евросоюз предложил ввести оружейное эмбарго против Турции. Там считают, что страна может напасть на ЕС и вызвать глобальную войну, передает агентство Nation News.