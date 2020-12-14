Познер рассказал, почему не нужно бояться коронавируса

Владимир Познер допускает, что у него есть иммунитет к коронавирусу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нужно соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом, однако этой болезни бояться не стоит. Об этом рассказал телеведущий Владимир Познер.

«Когда маску или перчатки надо надевать, делаю это. Но никакого страха у меня нет», — рассказал Познер в интервью ТАСС. По его словам, четыре процента людей в мире обладают врожденным иммунитетом к коронавирусу. Кроме этого, те, у кого нулевая группа крови и отрицательный резус-фактор, реже заболевают COVID-19.

Познер рассказал, что он не чувствует страха перед COVID-19, потому что не находится в группе риска. Телеведущий предполагает, что у него есть иммунитет к коронавирусу. Однако он соблюдает все меры предосторожности.

Ранее эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина рассказала, что иммунитет к коронавирусу сохраняется полгода, передает агентство Nation News. Это касается даже тех, кто прошел вакцинацию, уверена она. Наиболее заразны те люди, которые больны иммунодефицитом.