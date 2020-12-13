Тюменскую полицию ждут серьезные кадровые перестановки

Валерию Суворову исполнилось 60 лет — это максимальный возраст для службы в органах в звании полковника Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Тюменской области свой пост покинул заместитель начальника УМВД России по региону Валерий Суворов. Об этом URA.RU рассказали в региональной полиции.

«В субботу мы проводили Валерия Эдуардовича на заслуженный отдых. Он отметил юбилей — 60 лет, и достиг предельного возраста службы в органах внутренних дел», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального управления МВД.

Информация о Валерии Суворове также исчезла с сайта ведомства. В данный момент в числе заместителей начальника управления МВД по Тюменской области значится только один человек — Сергей Толстых.

Кто займет должность Суворова пока неизвестно. Исполнять обязанности пока что будет кто-то из его заместителей.

Ранее URA.RU писало о том, что вип-должность также освободилась и в органах прокуратуры региона. Так, в отставку ушел прокурор Уватского района Вячеслав Рузманов.