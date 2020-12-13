Свердловскую «девочку из шкафа» не планируют отдавать родным

Девочку Полину не отдают родственникам Фото: Константин Шестаков, Facebook

Девочку Полину из Карпинска Свердловской области, которую истощенной нашли в шкафу подруги матери, пока не передадут родным. Об этом URA.RU рассказал детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков. При этом ранее стало известно, что мать ребенка отпустили из психиатрической клиники, где она проходила обследование.

«У нас пока нет оснований для этого (передачи родственникам — прим. ред.), следственные действия не закончены», — отметил Мороков. Он также добавил, что пока нет результатов генетической экспертизы. Мороков отметил, что обычно результатов генетической экспертизы приходится ждать около двух месяцев. По его словам, уже после этого будет решаться судьба девочки.

«Мы не участники этого решения, это будут органы опеки и попечительсва определять. Но хотелось бы, чтобы все решения принимались в обеспечение наилучших интересов ребенка — со взглядом в будущее», — подчеркнул омбудсмен.

Ребенка обнаружили в запертом шкафу в одной из квартир Карпинска. 37-летняя мать полугодовалой девочки не хотела третьего ребенка, так как развелась незадолго до родов. Убить дочь она не решилась, и попробовала уморить ее голодом. Ребенка тайком подкармливал старший брат. Позже ребенка обнаружила одна из подруг хозяйки квартиры. После того, как девочка набрала вес, ее выписали из больницы.