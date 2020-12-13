Сотни тюменцев требуют отмены дистанционного образования

Формат дистанционного образования действует для учеников 6 — 10-х классов тюменских школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменцы требуют немедленной отмены дистанционного образования в школах. Об этом URA.RU рассказали активисты, которые подготовили соответствующее обращение к чиновникам. Родители школьников собрали более пятисот подписей, но в правительстве Тюменской области их принять отказались, сославшись на пандемию.

«У нас образовалась родительская группа, в которой более восьмисот человек. Мы собрали подписи и заявления от родителей, но в правительстве нас отказались принимать из-за пандемии. Сказали кидать в почтовый ящик. Мы не стали, потому что входящих номеров, в таком случае, на запросах не будет. Решили отправить почтовым отправлением», — пояснил URA.RU один из родителей.

Родители объяснили свое недовольство тем, что, по их мнению, формат дистанционного обучения негативно влияет на здоровье школьников. «Мы хотим, чтобы отменили этот эксперимент с дистанционным образованием. Дети все, в основном, через смартфоны занимаются, потому что компьютеры есть не у всех. Портится зрение, психическое состояние у детей ухудшается, режим дня нарушается, там столько бед на нас свалилось из-за этого дистанта, что всего не перечислишь», — отметила в беседе с агентством одна из активисток. В департамент образования Тюменской области направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало, что в Тюменской области до конца года продлили формат дистанционного образования для школьников 6-10 классов. Ученики 11-х классов с 7 декабря вернулись к традиционной форме обучения.