13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

94-летняя челябинская Insta-бабушка скончалась после коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Бабушка умерла от воспаления легких Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Известная в Instagram бабушка-блогер, 94-летняя уроженка Магнитогорска Раиса Гладских скончалась от воспаления легких, переболев коронавирусом. Дата ее смерти появилась в личном аккаунте. Ранее ее внучки сообщали URA.RU, что бабушку госпитализировали повторно.

«09.05.1926 — 13.12.2020», — такая запись появилась на ее страничке в Instagram. Еще накануне внучки зачитали бабушке поздравления ее подписчиц по телефону. «Бабушке было очень приятно, она просила всех благодарить. Несмотря на тяжелое состояние, она очень хотела домой», — сообщили внучки бабушки на ее страничке в Instagram. В воскресенье, 13 декабря, они приехали ее забрать домой с кислородным оборудованием, но им сообщили, что бабушка скончалась.

Ранее внучки Раисы рассказывали URA.RU, что бабушка заболела месяц назад. До последнего дня у нее была отличная кардиограмма, ясное сознание и сохранное чувство юмора. «Из плохого — обширнейшее поражение легких и прогрессирующая слабость. Последний анализ на коронавирус был отрицательный. Бабушка скончалась от воспаления легких», — уточнили родные Раисы.

Жительница Магнитогорска приобрела массу поклонников, заведя аккаунт в Instagram в 2016 году в 90 лет. Вести свою страницу ей помогли внучки. Сейчас у бабушки Раисы более 14 тысяч подписчиков. Не считая поста о госпитализации, в последний раз она публиковала новые записи еще в августе.

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