13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

Глава полиции ХМАО готовит кадровые рокировки

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по оплате труда Курган, следственный комитет, полковник, погоны
Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов приступит к ротации кадров в 2021 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новый глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов готовит кадровые рокировки в ведомстве, которые должны будут состояться после Нового года. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сатретдинов, прежде чем принимать окончательные кадровые решения, оценит показатели, с которыми муниципальные отделы и сам главк завершат год. В декабре снимать руководителей никто не будет, это может привести к снижению эффективности. А вот январь—февраль вполне удачное для этого время», — объясняет инсайдер.

Собеседник URA.RU в рядах югорской полиции сообщил, что Сатретдинов планирует продолжить командировки по округу. «Он уже проехал восточную часть региона, но планирует знакомство с личным составом и дальше. На прошлой неделе Сатретдинов оставался в Ханты-Мансийске из-за того, чтобы был юбилей округа и визит полпреда [президента в УРФО Владимира Якушева]. Но теперь продолжит объезд территорий», — считает источник. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что главе окружной полиции придется принимать решения о дальнейшей судьбе по кандидатурам начальников ОМВД по Советскому и Сургутскому районов — Евгению Собенникову и Алексей Осипову. Их на эти должности с приставкой и. о. утверждал экс-глава УМВД ХМАО Василий Романица.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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