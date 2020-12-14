Экономист раскрыл, какие продукты исчезнут из-за заморозки цен. Это может произойти в 2021 году

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Гипермаркет
Виталий Калугин считает, что на прилавках магазинов останутся только некачественные товары Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Если заморозку цен на сахар и подсолнечное масло продлят в 2021 году, то эти товары могут исчезнуть из продажи. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Товары, на которые заморозят цены (сахар и подсолнечное масло — прим. ред.), могут исчезнуть из продажи, если заморозку продлят более, чем на три месяца», — рассказал Калугин. По его словам, это произойдет из-за отказов поставщиков сотрудничать с ритейлерами. Калугин считает, что на прилавках магазинов останутся только некачественные товары. «Заморозка цен может привести к дефициту товаров», — уверен Калугин.

Главный экономист фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в разговоре с журналистом URA.RU рассказал, что замораживать цены на продукты не нужно. «Гораздо эффективнее выдать продовольственные карточки бедным россиянам», — уверен он. Миронов добавил, что к заморозке цен привели ошибки экономических ведомств России.

Ранее сообщалось, что стоимость сахара и подсолнечного масла могут заморозить на три месяца: с 1 января по 1 апреля 2021 года. Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин рассказал, что в России может наступить дефицит товаров из-за заморозки цен. По его словам, жесткий контроль над ценами вредит рынку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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