В Каменске-Уральском хоронят 14 пациентов, умерших в реанимации

Свежие могила на каменском городском кладбище. Почти все умершие болели COVID Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Каменске-Уральском идут похороны пациентов из списка 14-ти, умерших в реанимации городской больницы 8 и 9 декабря. Одного из умерших — 65-летнего Александра хоронят сегодня в деревне под Каменск-Уральским. Его родственники подозревают, что в больнице мог случиться сбой кислородного оборудования, способствовавший гибели пациентов.

«Поначалу мы вроде бы смирились: решили, что отец ушел из жизни сам, — рассказал агентству Роман, сын умершего. — Но когда забирали папу, еще одна женщина, у которой мать умерла в той же больнице, оформлявшая похороны одновременно с нами, сказала, что за день в одной палате ушли из жизни пять человек, что очень странно. Женщина рассказывала, что ее мать, хоть ей и было больше 70 лет, шла на поправку».

По словам соседей Александра, в свои 65 лет он был достаточно крепким мужчиной. «И он, и жена всегда были такие бодрые! Она красоту перед подъездом наводила — клумбы высаживала. Оба попали в больницу, но она вот вылечилась, а он — нет», — рассказали соседи умершего. Накануне в Каменске-Уральском прошли похороны еще нескольких человек из 14, умерших в реанимации горбольницы. Еще несколько похорон пройдут в ближайшие дни.

Ранее URA.RU рассказывало о 14 умерших в реанимации Городской больницы Каменска-Уральского за короткий промежуток времени. Как удалось уточнить агентству, это произошло в корпусе №2 (бывшая горбольница №5) на улице Каменская, 47. Агентство сообщало, что в больницу с проверкой выезжал глава регионального минздрава.

«По предварительным выводам комиссии, которая во главе с министром здравоохранения Андреем Карловым работала в Каменск-Уральской городской больнице, информация, размещенная в СМИ, не находит подтверждения. Кроме того, не подтверждаются факты возникающих проблем с обеспечением кислородом. По итогам проверки комиссией областного Минздрава составляются соответствующие акты», — сообщили URA.RU в оперштабе.