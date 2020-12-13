В Тюменской области новый рекорд по числу заболевших COVID

В Тюменской области новый антирекорд по числу зараженных COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Тюменской области был поставлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом — 176 человек. Такие данные были предоставлены федеральным оперативным штабом по борьбе с COVID-19. Прошлый пик по числу инфицированных наблюдался 21,26 ноября, а также 13 декабря и составил 173 жителя региона.

«Тюменская область — 176 [инфицированных COVID-19 за прошедший день]», — указано в сообщении федерального оперштаба. Случаев новых смертей не зарегистрировано. На данный момент общее число заболевших составляет 20578.

Всего за прошедший день от коронавируса выздоровел 151 тюменец. Таким образом спустя почти три недели положительной динамики, уже вторые сутки увеличивается разрыв между заболевшими и выздоровевшими. На данный момент он составляет 1300 человек.

Ранее агентство писало о том, что ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. На территории УрФО Тюменская область находится на предпоследнем месте по приросту заболевших COVID-19.