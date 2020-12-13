В Перми создали новые правила для выборов мэра

Депутаты думы Перми утвердят положение о выборах главы на ближайшей «пленарке» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Комитет по местному самоуправлению думы Перми утвердил положение, на основе которого будет выбран глава города. Документ опубликован на сайте гордумы. Депутаты представительного органа Перми рассмотрят его на пленарном заседании во вторник, 15 декабря. Согласно документу, отбирать кандидатов на кресло мэра будет конкурсная комиссия.

«Общее число членов конкурсной комиссии составляет 12 человек, в том числе половина ее членов назначается думой Перми, а другая половина — губернатором Пермского края. В число членов конкурсной комиссии, назначаемых гордумой, могут входить депутаты думы, муниципальные служащие», — указано в положении.

Согласно положению, кандидаты представят свою программу «видения перспектив развития Перми», а среди требований, предъявляемых к ним, значится наличие стажа госслужащего, знание Конституции РФ и владение персональным компьютером.

Ранее стало известно, что действующий глава Перми Дмитрий Самойлов уйдет в отставку в связи с переходом в краевое правительство, где займет пост вице-премьера. Новым мэром, как ожидалось, станет Алексей Демкин, однако смена главы Перми отложилась на неопределенное время.