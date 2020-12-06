06 декабря 2020
05 декабря 2020
04 декабря 2020

Отставка мэра Перми откладывается

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарное заседание Пермской городской думы. Утверждение мэра. Пермь, самойлов дмитрий
Источник: Дмитрий Самойлов может сохранить пост мэра до конца 2020 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в мэрии Перми

Отставка мэра Перми Дмитрия Самойлова откладывается до 2021 года. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что в этой связи откладывается и назначение нового главы города Алексея Демкина, который сейчас является первым вице-мэром Перми.

«Назначение Демкина может состояться после Нового года. В Москве он уже согласован, поэтому ехать ему туда уже не надо. Остались необходимые проверки, на которые обычно необходимо время», — сообщил URA.RU знакомый с ситуацией источник.

Источники URA.RU в мэрии Перми данную информацию не подтверждают, но и не опровергают. «Мы ждем, что 15 декабря будет пленарное заседание гордумы, там все и произойдет», — рассказал URA.RU один из собеседников в администрации Перми. В пресс-службах краевой и городской администрации от комментирования данной информации воздержались.

URA.RU рассказывало, что 4 декабря Демкин прошел согласование в Москве. Предполагалось, что он сменит Самойлова уже в начале декабря, но пришлось решить некоторые «технические вопросы». Поэтому смена главы Перми отложилась на некоторое время.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...