Отставка мэра Перми откладывается

Отставка мэра Перми Дмитрия Самойлова откладывается до 2021 года. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что в этой связи откладывается и назначение нового главы города Алексея Демкина, который сейчас является первым вице-мэром Перми.
«Назначение Демкина может состояться после Нового года. В Москве он уже согласован, поэтому ехать ему туда уже не надо. Остались необходимые проверки, на которые обычно необходимо время», — сообщил URA.RU знакомый с ситуацией источник.
Источники URA.RU в мэрии Перми данную информацию не подтверждают, но и не опровергают. «Мы ждем, что 15 декабря будет пленарное заседание гордумы, там все и произойдет», — рассказал URA.RU один из собеседников в администрации Перми. В пресс-службах краевой и городской администрации от комментирования данной информации воздержались.
URA.RU рассказывало, что 4 декабря Демкин прошел согласование в Москве. Предполагалось, что он сменит Самойлова уже в начале декабря, но пришлось решить некоторые «технические вопросы». Поэтому смена главы Перми отложилась на некоторое время.
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