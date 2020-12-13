13 декабря 2020

Свердловский мэр уволился из-за коррупционного скандала

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло, кресло главы района, офисное кресло
Конкурс на кресло главы Байкаловского МО объявят не раньше января 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Байкаловского муниципального района (Свердловская область) Алексей Жуков ушел в отставку. Муниципальная дума на заседании 14 декабря удовлетворила заявление мэра об увольнении по собственному желанию, сообщила URA.RU его заместитель Галина Бороздина.

В настоящее время именно она исполняет обязанности главы муниципалитета. «Конкурс по избранию нового главы объявит дума, это в компетенции депутатов. Я думаю, это произойдет не раньше января 2021 года — на подготовку конкурсных документов требуется время», — прокомментировала Галина Бороздина. С самим Алексеем Жуковым связаться не удалось — он покинул мэрию.

Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что мэра подвел конфликт интересов, виновником которого стал подчиненный Жукова. В дело вмешалась прокуратура, и главе муниципалитета дали возможность уйти «по-хорошему».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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