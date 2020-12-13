Здание курганской мэрии разрушается. Штукатурка отваливается от фасада со стороны, где находится служебный вход. Информацию об этом URA.RU рассказали инсайдеры.
«Несколько лет здание разваливается прямо на глазах. Со служебного входа страшно заходить, вдруг кирпич на голову прилетит», — пожаловался один из сотрудников администрации.
Другой чиновник добавил, что здание давно не ремонтировалось и когда начнутся работы неизвестно. «Власти говорят, что являются арендаторами помещений, а не собственниками здания, поэтому ремонта и нет. Лифт не ремонтируется с 2016 года», — отметил инсайдер.
Возле служебного входа в здание мэрии вдоль стен с обеих сторон натянуты сигнальные ленты. Над входом с козырьком виднеется кладка из красного разрушающегося кирпича. В пресс-службе администрации города агентству прокомментировали: «Здание, расположенное по адресу г. Курган, пл. Ленина, 1, в помещениях которого на основании договора безвозмездного пользования располагается администрация города находится в федеральной собственности».
Здание принадлежит Росимуществу. Ранее ведомство комментировало агентству, что безвозмездным пользователем здания является администрация Кургана. Она обязана осуществлять текущий и капитальный ремонт переданного имущества, а также нести расходы по его содержанию.
Ранее «URA.RU» сообщило о протекающей крыше в здании администрации Кургана. Кроме того, с конца 2016 года в мэрии опечатан лифт.
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