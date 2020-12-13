Губернатор Текслер ответит на вопросы челябинцев в особом формате

Ранее пресс-конференции проходили при участии сотен журналистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пресс-конференция губернатора Челябинской области Алексея Текслера, посвященная итогам года, состоится 24 декабря. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, в ходе мероприятия также будут даны ответы на вопросы жителей области.

«Глава региона оперативно реагирует на обращения жителей в соцсетях. Он занимается этим ежедневно. Поэтому и на встрече с журналистами будут включения из городов и районов области. Сбор вопросов будет объявлен в ближайшее время», — уточнили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса общение со СМИ пройдет в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Ранее, по уже сложившейся традиции, на пресс-конференцию главы региона приезжала пресса со всей области. Теперь журналисты будут участвовать в пресс-конференции из редакций.