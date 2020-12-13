13 декабря 2020
12 декабря 2020

Губернатор Текслер ответит на вопросы челябинцев в особом формате

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция врио губернатора Алексея Текслера. Челябинск, портрет, жест рукой, текслер алексей
Ранее пресс-конференции проходили при участии сотен журналистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пресс-конференция губернатора Челябинской области Алексея Текслера, посвященная итогам года, состоится 24 декабря. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, в ходе мероприятия также будут даны ответы на вопросы жителей области.

«Глава региона оперативно реагирует на обращения жителей в соцсетях. Он занимается этим ежедневно. Поэтому и на встрече с журналистами будут включения из городов и районов области. Сбор вопросов будет объявлен в ближайшее время», — уточнили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса общение со СМИ пройдет в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Ранее, по уже сложившейся традиции, на пресс-конференцию главы региона приезжала пресса со всей области. Теперь журналисты будут участвовать в пресс-конференции из редакций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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