Матери свердловской «девочки из шкафа» предъявили обвинение

Девочку из Карпинска доставили в Екатеринбург на вертолете Фото: Анна Майорова © URA.RU

Матери девочки из Краснотурьинска, которая держала ее с рождения в шкафу и не кормила, предъявлено обвинение в покушении на убийство дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области.

«Действуя умышленно, из личных неприязненных отношений к ребенку, желая его смерти, [мать] не осуществляла надлежащий уход за младенцем первого года жизни. Выражалось это в том, что женщина систематически на длительное время оставляла девочку в квартире одну, не предоставляла ей воды и питания. Лишение ребенка пищи и воды привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, развитие белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и иным неблагоприятным последствиям», — подчеркнули в следственном комитете.

В ведомстве уточнили, что девочка не погибла, так как была обнаружена знакомыми матери и передана правоохранительным органам. Ситуация с девочкой находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

Ребенка обнаружили в запертом шкафу в одной из квартир Карпинска. 37-летняя мать полугодовалой девочки не хотела третьего ребенка, так как развелась незадолго до родов. Убить дочь она не решилась и попробовала уморить ее голодом. Ребенка тайком подкармливал старший брат. Позже ребенка обнаружила одна из подруг хозяйки квартиры. После того, как девочка набрала вес, ее выписали из больницы.