В Перми испугались выбирать кандидатов в депутаты через Госуслуги

По словам источника, пермские единороссы опасаются конкуренции на праймериз из-за Госуслуг Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермские единороссы не хотят проводить партийный праймериз через Госуслуги. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к руководству партии. Якобы из-за внедрения новой технологии усилится конкуренция и кандидатами могут стать не те, кто будет заранее согласован.

«В Москве уже все решили — праймериз будет через Госуслуги. Но местные сопротивляются», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что пермские единороссы опасаются непредсказуемых результатов во время предварительного голосования, как как заявиться на праймериз и проголосовать сможет любой желающий. При этом практически невозможно будет мобилизовать ядерный электорат. «Ведь не привезешь всех бабушек к одному компьютеру. Да еще, чтобы эта бабушка помнила свой логин-пароль от Госуслуг», — добавляет инсайдер.

Сообщается, что в этой связи заранее согласованным партией кандидатам в депутаты предстоит мобилизовать своих сторонников, которые станут голосовать сразу пакетом. «За нужного кандидата в гордуму, за нужного — в заксобрание и за нужного — в Госдуму», — пояснил URA.RU инсайдер.

В беседе с корреспондентом URA.RU лидер пермских единороссов Вячеслав Григорьев не подтвердил данную информацию. Он пояснил, что для использования портала Госуслуг нет опасений. Поскольку даже при голосовании только на сайте партии (без авторизации на Госуслугах) все равно происходит верификация пользователей, и дважды один и тот же человек проголосовать не может.