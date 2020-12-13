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Тюменские власти не могут справиться с тремя очагами коронавируса. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, медик, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
В Тюменской области остается три действующих очага коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области остаются три действующих очага коронавируса. Информацию об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Там уточнили, что речь идет о Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, компании «Фармсинтез-Тюмень» и Исетском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

«По сравнению с прошлой неделей количество очагов COVID-19 не изменилось. На сегодняшний день на контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области остаются три очага группой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в 3-х организациях, с общим числом пострадавших 76 человек, с общим количеством контактных 294 человека», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее агентство писал о том, что в Тюменской области почти месяц не могут справиться с двумя коронавирусными очагами. Еще одному — уже более трех недель.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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