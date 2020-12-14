Разработчики раскрыли, когда вакцина «Спутник V» защищает на 100%

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После вакцинации не зафиксировано ни одного случая тяжелого течения заболевания Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, показала 100% эффективность против тяжелых случаев заболевания. При этом общий показатель эффективности также остается предельно высоким.

«При этом важным является не только то, что более 90% эффективность. Важно также, что на 100% получилось избежать тяжелых случаев заражения. Это ошеломляющие результаты», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге с разработчиками вакцины, передает корреспондент URA.RU. Он также уточнил, что такие показатели позволяют российскому препарату встать в тройку мировых лидеров сведи вакцин.

Также Дмитриев уточнил, как такие показатели отразятся на пандемии коронавируса. «Это показывает действительно, что Спутник V поможет остановить пандемию в России и в мире», — добавил он.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что большая часть населения России получит вакцину в 2021 году, пишет RT. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что партии вакцина от коронавируса для масштабной вакцинации доставлены во все регионы России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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