Центр Гамалеи назвал условие для окончания испытаний «Спутник V»

Испытания вакцины «Спутник V» центра имени Гамалеи могут быть завершены, если данное решение примут в Минздраве РФ. Разработчики считают, что она уже доказала свою высокую эффективность.
«Мы прошли финальную контрольную точку испытаний. Эффективность вакцины окончательно доказана. Минздрав может принять определенные решения. Могут прекратить исследования вакцины», — сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге с разработчиками вакцины, передает корреспондент URA.RU.
Заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов высказал такое же мнение. Он уточнил, что возникает ряд этических вопросов продолжения испытания вакцины, которая уже доказала высокую эффективность и низкую токсичность.
Ранее Дмитриев рассказал подробнее о показателе эффективности вакцины «Спутник V». Она эффективна, по его словам, минимум в 91,4% случаев, пишет «
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