Центр Гамалеи назвал условие для окончания испытаний «Спутник V»

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Центр имени Гамалеи готов завершить испытания вакцины «Спутник V», если такое решение согласует Минздрав Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Испытания вакцины «Спутник V» центра имени Гамалеи могут быть завершены, если данное решение примут в Минздраве РФ. Разработчики считают, что она уже доказала свою высокую эффективность.

«Мы прошли финальную контрольную точку испытаний. Эффективность вакцины окончательно доказана. Минздрав может принять определенные решения. Могут прекратить исследования вакцины», — сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге с разработчиками вакцины, передает корреспондент URA.RU.

Заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов высказал такое же мнение. Он уточнил, что возникает ряд этических вопросов продолжения испытания вакцины, которая уже доказала высокую эффективность и низкую токсичность.

Ранее Дмитриев рассказал подробнее о показателе эффективности вакцины «Спутник V». Она эффективна, по его словам, минимум в 91,4% случаев, пишет «Федеральное агентство новостей». Однако более важным является то, что она показывает 100% эффективность против тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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