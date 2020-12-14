Жители РФ не смогут увидеть солнечное затмение вживую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Солнечное затмение, которое ожидается сегодня, может повлиять на самочувствие людей — особенно на тех, у кого есть хронические заболевания. В частности, в это время повышается риск возникновения инфаркта и инсульта. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин.

«Любые „всплески“ на Солнце, изменение его активности приводят к тем или иным бурям. Можно называть их магнитными или геофизическими — это неважно. Важно то, что люди реагируют на эти изменения, — объяснил врач. — Так, у больных гипертонией может измениться давление — чаще всего, оно повышается. У некоторых может появиться болевой синдром сердца и появляется склонность к тем или иным сердечным реакциям — вплоть до инфарктов миокарда и инсультам. Но только в тех случаях, если есть предположение к ним — оно может в большей степени реализоваться, чем при обычном состоянии Солнца». Чтобы обезопасить себя от проблем со здоровьем, медик советует провести время затмения в постели и при появлении малейшего дискомфорта обратиться к врачу.

Однако астроном, инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев считает, что солнечное затмение никак не отразится на состоянии людей. «На самочувствие людей, возможно, еще как-то могут оказывать влияние магнитные бури, а такое явление, как солнечное затмение — точно никак, — заявил URA.RU Санакоев. — Погода зимой, когда солнце полностью скрыто за облаками, гораздо хуже влияет на здоровье».

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение. В этом году затмение пройдет 14 декабря, максимальная фаза ожидается примерно к 19:00 по Москве. Однако из России посмотреть вживую на затмение не получится. Полную фазу затмения смогут наблюдать жители части Чили и севера Аргентины.