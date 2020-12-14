Путину представили список идей по борьбе с последствиями пандемии

Владимир Путин призвал дать заслуженную оценку партийным волонтерам Фото: Kremlin.ru

«Единая Россия» на первом социальном онлайн-форуме 14 декабря представила президенту РФ Владимиру Путину пакет новых социальных инициатив по борьбе с последствиями пандемии коронавируса и поддержке граждан. Глава государства назвал чрезвычайно важным тот факт, что партия «включилась в преодоление трудностей, с которыми столкнулась страна».

Обращаясь к участникам форума, Путин отметил, что для «Единой России» участие в волонтерской деятельности в месяцы пандемии — это возможность оценить, кто в рядах партии работает от души, а кто для галочки. «Дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком. Причем не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной. Такие люди — мощнейшая созидательная сила в стране, и для партии чрезвычайно они важны, — сказал Путин. — Вы сейчас на правильном пути находитесь. И я хочу вам искренне пожелать успехов»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что добровольчество — крайне важное направление работы партии. Единороссы еще в первую волну развернули волонтерские центры в каждом регионе, и сегодня они объединяют более 80 тысяч активистов. Кроме того Медведев обозначил приоритеты дальнейшего развития добровольческой деятельности (автоволонтерство, помощь медикам и их семьям, доставка лекарств амбулаторным больным) и поручил отслеживать, как выполняются противопандемийные меры в регионах.

Президент участвовал в форуме «Единой России» по видеосвязи Фото: Kremlin.ru

Руководитель югорского реготделения партии Борис Хохряков рассказал, что партийный волонтерский центр в регионе работает уже почти 9 месяцев: «Мы стараемся отработать каждое обращение оперативно. Кто-то просит о доставке продуктов питания, кому-то нужна консультация о постановке на учет в центр занятости или мерах поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса». Лидер курганских единороссов Евгений Кафеев добавил, что члены фракции из своих средств сформировали фонд поддержки медицины и самостоятельно оказали помощь медорганизациям: купили аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, рециркуляторы, респираторы и комбинезоны для персонала, инфракрасные термометры, пульсоксиметры, маски.

В ходе форума участники обменялись региональным опытом поддержки граждан и медиков, который лег в основу пакета новых социальных инициатив партии. К примеру, секретарь чувашского отделения партии, депутат Госдумы Алена Аршинова предложила продлить беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ и действие 30-процентной скидки на оплату пошлин через портал Госуслуг. Путин назвал оба предложения «своевременными и справедливыми».

Руководитель хабаровского отделения партии, активист волонтерского центра «Единой России» Максим Иванов предложил упростить требования к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Он напомнил, что сейчас разрешение на такую торговлю дается сетям из минимум 10 аптек. Из-за этого жители на селе лишены возможности покупать лекарства дистанционно — аптеки не могут оформить разрешение. Владимир Путин поручил Кабмину проработать вопрос.

Волонтерский центр в ХМАО работает уже 9 месяцев Фото: пресс-служба «Единой России»

Также в партии считают нужным ввести беззаявительный порядок получения пенсий по инвалидности и продлить действие паспортов и водительских прав с истекшим сроком.

Большой блок инициатив касался защиты граждан, ежедневно сталкивающихся в работе с угрозой заразиться ковидом. Волонтер из Башкирии Яков Кугубаев предложил страховать от коронавируса немедицинский персонал больниц. «Прежде всего мы говорим о специалистах, которые отвечают за устойчивую работу систем жизнеобеспечения, кислородное и другое оборудование», — сказал он. То же касается и учителей на рабочих местах — активист волонтерского центра партии в Алтайском крае Денис Голобородько рассказал, что педагогов в Алтайском крае уже страхуют. И предложил распространить эту практику на всю страну. Путин инициативы одобрил.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в свою очередь сообщил, что партия вместе с правительством договорились с двумя крупными агрегатами такси о бесплатной доставке медиков домой, на работу и на вызовы к пациентам. Этот сервис начнет работать в регионах с 21 декабря. Еще Турчак предложил сделать бесплатной электронную цифровую подпись и расширить сферу ее применения. «Мы считаем, что электронную цифровую подпись с учетом нынешних обстоятельств можно и нужно применять намного шире. Предлагаем закрепить возможность бесплатного ее получения — на сегодняшний день это обходится гражданам в среднем в полторы тысяч рублей. Предлагаем это сделать для всех подтвержденных пользователей портала Госуслуг», — сказал Андрей Турчак.

Курганские единороссы за свой счет покупают оборудование и средства защиты для больниц Фото: пресс-служба «Единой России»

Другой блок инициатив «Единой России» коснулся социально-экономических последствий пандемии. Представители волонтёрских центров предложили на оплачиваемой основе привлекать студентов-старшекурсников к замещению учителей на уроках в школах. Также единороссы призвали разрешить использовать маткапитал на оплату частных детских садов, которые зарегистрированы в качестве ИП. Кроме того, в партии предложили увеличить пособие по беременности и родам, которое сейчас составляет около 600 рублей, и сделать такую помощь адресной. Еще одна инициатива губернатора Самарской области Дмитрия Азарова касалась финансового стимулирования работодателей к трудоустройству граждан, потерявших работу из-за коронавируса.

«Все идеи заслуживают проработки. Вместе с коллегами из правительства, Госдумы, регионов их досконально проработаем. Очевидно, что часть этих решений потребует дополнительных денежных средств. Но это важные инициативы. Давайте внимательно просчитаем все это и выйдем с окончательными законодательными инициативами. Это и будет ответственное поведение нашей партии, — резюмировал Дмитрий Медведев и призвал коллег активно работать в новогодние праздники. — Я обращаюсь к вам с просьбой работать по-честному и активно в эти новогодние дни, когда наша помощь может понадобиться очень большому количеству людей».