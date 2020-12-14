Ученые: люди будут болеть коронавирусом даже после прививки

Вакцина от коронавируса кому-то даст лишь частичную защиту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Некоторые люди, вакцинированные от коронавируса, все равно будут им заражаться и болеть. Об этом в беседе с URA.RU заявил профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Действие вакцины может быть разным для разных индивидуумов. Будут случаи, когда вакцина будет защищать полностью. Будут случаи, когда она будет защищать частично», — сказал ученый. Однако по его мнению, даже частичная защита для людей будет спасительной.

Подобное мнение высказал URA.RU и заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. «Теоретически возможно, что мутант будут появляться такой, который будут ускользать от влияния вакцины. Но все равно будет защита, и люди не будут болеть тяжело. Вакцина будет обеспечивать довольно сильную защиту, которой будет достаточно, если не для защиты каждого человека, то по крайней мере для того, чтобы эпидемиологический процесс не развивался», — считает он.

Ранее генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина показала результат эффективности в 91,4% случаев, пишет « Царьград ». При этом она на 100% защищает от тяжелого течения заболевания коронавирусом, уточняет деловое издание «Взгляд». В центре имени Гамалеи считают, что испытания вакцины пора завершать.