14 декабря 2020

Американский кинорежиссер Оливер Стоун привился вакциной в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оливер Стоун считает вакцину полезной Скрин эфира «Первого канала»

Американский кинорежиссер, автор фильма о президенте РФ Владимире Путине Оливер Стоун привился российской вакциной. Он отметил, что приедет в РФ еще раз, чтобы поставить вторую прививку.

«Я считаю, что ваша вакцина полезна, не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию», — рассказал американский режиссер в интервью «Первому каналу». Он отметил, что слышал много положительных откликов о вакцине.

По словам Стоуна, первый укол он поставил несколько дней назад и пока еще не может оценить, насколько российская вакцина эффективна. «Мне еще предстоит сделать второй укол, надо будет снова приехать», — рассказал режиссер.

Ранее стало известно, что Оливеру Стоуну показали на Белоярской атомной станции под Екатеринбургом первые в мире реакторы на быстрых нейтронах. Также режиссер побывал на АЭС в Мурманске.

Стоун выпустил в 2017 году фильм о президенте РФ Владимире Путине, Он рассказал, что общался с российским лидером в течение двух лет и суммарно провел с ним около 20-30 часов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...