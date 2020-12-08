Режиссер Оливер Стоун приехал в РФ посмотреть на ядерный реактор. ФОТО

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Грызлов на БАЭС. Заречный, баэс, атомная станция
Голливудский режиссер увидит в работе реактор на быстрых нейтронах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Американскому режиссеру Оливеру Стоуну, приехавшему с визитом на Белоярскую атомную станцию под Екатеринбургом, покажут первые в мире реакторы на быстрых нейтронах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе БАЭС.

«Режиссер приехал сюда вместе со съемочной группой посмотреть уникальный объект на Урале, — рассказал агентству руководитель пресс-службы атомной станции Андрей Яшин. — Мы проведем ему экскурсию — покажем, как работает станция». В том числе, по словам Яшина, Стоуна заведут и в реакторный зал, где находится один из двух действующих сейчас на БАЭС реакторов — БН-800.

На странице Белоярской атомной станции во «ВКонтакте» сообщается, что Оливер Стоун пройдёт с экскурсией по 4-му энергоблоку Белоярской АЭС, посетит реакторный и машинный залы и зайдет на блочный пункт управления.

По словам представителя станции, на основе съемок на Урале голливудский режиссер будет монтировать фильм, но какой именно — пока держится в секрете. Известно, что Стоун — в списке звезд, приглашенных Росатомом на международную конференцию NEXT 75, посвященную 75-летию российской атомной промышленности (она пройдет в середине декабря в Сочи).

Режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун — на Белоярской АЭС
Фото: со страницы Белоярской АЭС во «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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