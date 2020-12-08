Американскому режиссеру Оливеру Стоуну, приехавшему с визитом на Белоярскую атомную станцию под Екатеринбургом, покажут первые в мире реакторы на быстрых нейтронах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе БАЭС.
«Режиссер приехал сюда вместе со съемочной группой посмотреть уникальный объект на Урале, — рассказал агентству руководитель пресс-службы атомной станции Андрей Яшин. — Мы проведем ему экскурсию — покажем, как работает станция». В том числе, по словам Яшина, Стоуна заведут и в реакторный зал, где находится один из двух действующих сейчас на БАЭС реакторов — БН-800.
На странице Белоярской атомной станции во «ВКонтакте» сообщается, что Оливер Стоун пройдёт с экскурсией по 4-му энергоблоку Белоярской АЭС, посетит реакторный и машинный залы и зайдет на блочный пункт управления.
По словам представителя станции, на основе съемок на Урале голливудский режиссер будет монтировать фильм, но какой именно — пока держится в секрете. Известно, что Стоун — в списке звезд, приглашенных Росатомом на международную конференцию NEXT 75, посвященную 75-летию российской атомной промышленности (она пройдет в середине декабря в Сочи).
Подписывайтесь на URA.RU в